乃木坂46の梅澤美波（26）が17日までに自身のインスタグラムを更新。スタイル抜群のデニムコーデを投稿した。自身のインスタグラムで「よく、薄着だねと言われます」とつづった。写真では、スタイル抜群のデニムコーデを投稿した。ファンからは「かっこよすぎる」「本当何着ても似合うね」「何着てもオシャレ！」「可愛いすぎる」「好きすぎてぶっ刺さる」などの声が上がった。