【連載】Ｊリーグ語り草（４）森島寛晃の2005年「長居の悲劇は避けられなかったのか」後編◆森島寛晃・前編＞＞「長居の悲劇」から20年。最終節も重圧はなかった◆森島寛晃・中編＞＞西澤明訓の鬼気迫るプレー「表情がまるで違っていた」森島寛晃は今でも、あのシーンを鮮明に覚えている。「何度も映像で見ているのもありますけど、忘れることはできないですね。本当にスローモーションなんですよ。何であれが入っちゃうんだろう