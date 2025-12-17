Hearts2Heartsが、日本でリリースイベントを開催した。【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！Hearts2Heartsが、12月15日にダイバーシティ東京 プラザで1stミニアルバム『FOCUS』の発売を記念した、自身初となる日本でのオープンスペースリリースイベントを開催した。Hearts2Heartsは、東方神起や少女時代、SHINee、NCT、RIIZEらを輩出するSMエンターテインメントから、aespa以来、約5年ぶりにデビューした新人ガールズグ