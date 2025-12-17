BTSのメンバーたちが、ついに1つの場所に集まった。【写真】BTSがダンス練習の様子公開！12月16日、BTSの7人はファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」でライブ配信を実施。この日、メンバーたちはダンスの練習を終えたあとにカメラをつけたと明かし、コメントを通じてファンと交流した。JIMINは「僕たちは練習をしたり、夜に集まっておしゃべりしたりしながら過ごしていた」と近況を伝えた。続いてRMは、カムバック活動に