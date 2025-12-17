佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「雨雲の予想」 17日（水）は小雨が降る所があり、昼過ぎにかけて雨脚が強まることもあるでしょう。夕方になると雨雲は離れ、雨がやむ所が多い見込みです。昼過ぎまでは落雷や竜巻などの突風、急な強い雨にご注意ください。「気温はどうなのか？」 最高気温は前日よりも高い所が多いでしょう。各地で14℃前後の予想です。「なのか間予報