「国産品を扱う商人は、米商いや衣料商いのように大金を動かす人たちではなく、日銭を稼いでその日を生きるような人たちだ。こうして取り締まり、市場に出させなければ、事実上『飢えて死ね』と言われているのと変わらない」。両江道の情報筋は、最近強化されている市場統制について、こうした切迫した実情を語った。北朝鮮当局が、工場で生産された製品の市場流通に対する大規模な取り締まりを実施し、各地の市場（チャンマダン）