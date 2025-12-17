「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系）の第9話（最終話）が、16日に放送された。本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン（大泉洋）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う姿を描く完全オリジナルのSFラブロマンス。脚本は野木亜紀子氏。（＊以下、ネタバレあり）文太（大泉）の願いとは裏腹に、四季（宮粼あおい）はナノレセプターを飲まずに、久条（向里祐香）から預かっていた“Eカプセル”