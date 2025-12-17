「キックボクシング・ＫＮＯＣＫＯＵＴ．６０」（３０日、国立代々木競技場第二体育館）ＫＮＯＣＫＯＵＴ-ＢＬＡＣＫ女子アトム級タイトルマッチ（３分３Ｒ・延長１Ｒ）でＫｉｈｏと対戦する山田真子のインタビューがこのほど、主催者側から寄せられた。９月の判定決着では、物議を醸す結果となり、３ヵ月での再戦が決まった大一番。山田はどういう気持ちで臨むのか？−まずは前回、９月のＫｉｈｏ戦ですが、試合中はどう