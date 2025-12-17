アメリカのトランプ大統領は南米ベネズエラに出入りする制裁対象の石油タンカーについて、「全面的な封鎖」を命じると明らかにしました。トランプ大統領は16日、自らのSNSで、ベネズエラのマドゥロ政権が石油で得た資金で麻薬テロや人身売買などを行っていると批判し、制裁対象となっている石油タンカーについて「全面的な封鎖」を命じると明らかにしました。また、トランプ大統領は「ベネズエラは史上最大の艦隊に完全に包囲され