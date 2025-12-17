広島は１７日、テイラー・ハーン投手（３１）と再契約したことを発表した。年俸は７５万ドルで再契約金は５０万ドルプラス出来高となる。ハーンは来日２年目だった今季、中継ぎとしてフル回転。不安定な投球で失点する場面もあったが、５５試合で１勝２敗、２１ホールド、８セーブ、防御率３・３５をマークしていた。ハーンは球団を通じ、「再びチームの一員として戻り、日本で最高のファンの前でプレーできる事にとてもエキ