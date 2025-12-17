【ブリュッセル＝上杉洋司】人権問題などを扱う国際機関「欧州評議会」は１６日、オランダ・ハーグで開いた会合で、ロシアのウクライナ侵略で生じた損害の補償を目的とした国際的な「請求委員会」の設立に合意した。関連条約が２５か国・組織で批准された後、ハーグに設置される。欧州評議会によると、欧州連合（ＥＵ）と３４か国が同日、条約に署名した。国際請求委は、２０２３年に設置された「ウクライナ損害登録機関」が基