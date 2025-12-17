博多座は12月15日、公式サイトを通じて、公演チケットの高額転売をめぐる現状と今後の対応について発表しました。一部の転売サイトで、博多座が扱う公演チケットが定価を大きく上回る価格で出品されていることが確認されたためです。同劇場では、出品者を特定するため、弁護士を通じて情報開示を求める手続きを進めたといいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■高額転売は「看過できない問題」博多座は