中国共産党中央委員会宣伝部とロシア大統領府が共催する第6回中ロメディアフォーラムが12月16日、北京で開かれました。李書磊中国共産党中央政治局委員・中央宣伝部部長が出席し、基調講演を行いました。出席者らは、「両国メディアは中国の第15次五カ年計画とロシアの経済社会発展戦略との連携といった重要課題に焦点を当て、各分野の互恵協力の成果を掘り下げて報道し、国民の心の通じ合う懸け橋を築き、手を携えてデジタル・イ