16日午後4時55分ごろ、三重県鳥羽市船津町の国道167号で、原付バイクと軽四貨物車が正面衝突する事故がありました。原付バイクを運転していた鳥羽市に住む田中久美子さん（84）が全身を強く打ち、伊勢市内の病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。軽四貨物車は大工の男性（77）が運転していました。事故現場の国道号は片側1車線で、見通しの良い緩やかなカーブになっており、事故が起きたのは日没直後だったということで