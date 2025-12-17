新生チンクは「約300万円」を実現ステランティスは2025年11月21日、イタリア・トリノでフィアットのコンパクトカー新型「500 Hybrid（500ハイブリッド）」を世界初公開しました。今回は、18年ぶりの進化の内容と、価格についてを紹介します。【画像】超カッコイイ！ これが“6速MTのみ”の新型「コンパクトカー」です！（34枚）日本でもコンパクト輸入車の代名詞として長年愛されてきたフィアット「500」。惜しまれつつ日本