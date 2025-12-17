株式会社ジェイグループホールディングスは17日、社会人野球チーム「ジェイプロジェクト」の新監督に前巨人のヘッド兼チーフ打撃コーチの二岡智宏氏が就任することになったと発表した。二岡新監督は球団を通じて「このたび、ジェイプロジェクト野球部の監督に就任することになりました。今年まで10年間指導者として歩んで参りまして、来季は野球から少し距離を置くつもりでしたが、チームから声をかけていただき何か力になる事