全室温泉付きドッグフレンドリーホテル“RETONA HAKONE（リトナ箱根）”が、12月15日（月）から、神奈川・箱根町にオープンした。【写真】贅沢な空間〜！緑を望む客室温泉■客室は全10タイプから選べる今回オープンしたRETONA HAKONEは、2024年3月末に閉業した“小田急 箱根レイクホテル”を、「RETURN TO NATURE（自然への回帰）」をコンセプトに全面リノベーションしたドッグフレンドリーのホテル。全室温泉付きの客室は