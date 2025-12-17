ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月4日（水）から、「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」を開催。ルール無用の超熱狂ダンスタイムや、大人気ポケモンのピカチュウが25匹も登場する新演出、新楽曲「The Power of U」の登場など、驚きと感動に満ちた新パレードが25周年の“お祭り”のスタートを盛り上げる。【写真】25周年の特別なアイテム「パレードフラッグ」登場！■新しい自分に出会える演出がつ