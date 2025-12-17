J1アビスパ福岡は17日、DF湯澤聖人（32）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。2020年に加入し、在籍6季目の今季は故障に苦しんだが、リーグ戦20試合に出場。連敗を5で止めた10月4日のホーム横浜FC戦では、自身2シーズンぶりのゴールが決勝弾となった。サイドでの安定感あるプレーで「信用できる男」の愛称で親しまれる湯澤。今オフの選手の契約更新発表第1号となった。湯澤は自身のX（旧ツイッター）で