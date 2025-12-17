福岡県警小郡署は17日、大刀洗町の女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、11月中旬頃、被害者がSNSで知り合った人物から副業を紹介された。その後、SNSのメッセージで相手方とやりとりをするようになり「現金250万円を用意できたら株でさらにもうけが出る」などと言われた。現金を用意したうえ、指示に従って暗号資産を購入後、相手方のコイ