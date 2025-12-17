20歳のストライカーが止まらない。オランダ１部のNECは現地12月16日、カップ戦の２回戦でAFCとアウェーで対戦。塩貝健人が２ゴールを挙げ、３−１の勝利に大きく貢献した。塩貝は今シーズン、驚異的なペースで得点を重ねている。前節のテルスターとのリーグ戦（２−２）でも途中出場で同点ゴールを奪うなど、ここまで出場11試合で７得点と躍動中だ。そんななか、カップ戦では先発出場。１−１で迎えた82分、ペナルティエリ