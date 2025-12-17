長崎市の男性から現金約50万円をだまし取ろうとしたとして18歳の少年が逮捕されました。 詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは住所不定、無職の18歳の少年です。 警察によりますと、少年は複数の人間と共謀し、長崎市の80代の男性の自宅の固定電話に、息子らを装って「配当金で稼いだ2000万円のうち700万円の税金が未納になっている」、「脱税で刑事事件になるからいくらか払えないか」「法律事務所のヤマシタさんが行くから」などと