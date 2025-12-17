17日早朝、大阪府堺市の国道で会社員の男性（73）が車にはねられ、左足首の骨を折るなどの重傷を負いました。車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。17日午前5時ごろ、堺市堺区海山町の国道で、73歳の会社員の男性から「車と接触して左足が痛い。車は立ち去った」と消防に通報がありました。警察などによりますと、男性が横断歩道を渡っていたところ、北から走ってきた車にはねられたというこ