元阪神で「代打の神様」として活躍した関本賢太郎氏（47）が17日までに自身のインスタグラムを更新。愛車との別れを明かし、2ショットを披露した。「3年ちょっと色々なところに連れて行ってくれたディフェンダーくんが旅立って行きました」と書き出すと、黒のランドローバーの「ディフェンダー」と自身の2Sをアップ。「HPS AUTOP BUYERSさんで高価買取して頂いたのでディフェンダーくんも笑顔に見えました新たなオーナーさ