自民党は、高市総裁の就任後初となるポスターを発表しました。背景が赤とシルバーの2種類で、キャッチコピーは「日本列島を、強く豊かに。」です。【映像】高市総裁の新ポスター（別のデザイン）「日本全国、津々浦々、経済で外交で、自民党が一丸となって強く豊かにしていくという我々自民党の決意をこのキャッチコピー、そしてまたこのポスターに込めさせていただきました」（自民党・鈴木広報本部長）ポスターは初回で32万