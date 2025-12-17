国際サッカー連盟（FIFA）は16日、来年のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、出場チームのサポーター向けに一部チケットを60ドル（約9300円）で販売すると発表した。決勝を含む全試合が対象で、申し込み手続きなどは各加盟協会が決める。AP通信によると60ドルチケットの枚数は、1試合当たり各チーム400〜750枚ほどになる見通しという。W杯のチケットを巡っては、欧州のサポーター団体などから高額な価格設定への批判が高