アメリカのトランプ大統領は安全保障を理由に一部の国々からの入国を禁じる措置を取っていますがこの対象を大幅に増やす大統領令に署名しました。トランプ大統領はこれまでアメリカの安全保障に懸念を与えるとして19か国を対象にアメリカへの入国を禁止や制限する措置をとってきましたが16日、この対象国を大幅に拡大する大統領令に署名しました。新たな大統領令によりますと入国禁止の対象は現在の12か国からシリアやラオスなど7