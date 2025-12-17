女優の橋本愛（29）が17日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「べらぼうクランクアップ」と書き出した橋本。14日に最終回を迎えたNHK大河ドラマ「べらぼう」撮影現場のオフショットをアップした。「『書を以て世を耕す』蔦重さんのこの信念は、私がこのお仕事、表現を続ける理由でもあります。最後のシーンのおていさんの言葉は、文化芸術に救われてきた私自身の思いでもありました」とコメント。