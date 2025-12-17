今年の朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１０年勝ち馬のグランプリボス（Ｍデムーロ騎手が騎乗）を振り返る。目頭を強く押さえた。１１分の長い審議に決着が付くと、検量室を出てきた矢作調教師が「決まった…」とかすれた声で、馬主を始め関係者に伝えた。祝福の声とともに、開業６年目、待ちに待ったＧ１タイトルに歓