人気料理研究家・みきママが「クリスマスごはん」を紹介した。１７日までに自身のインスタグラムを更新し「１時間以内で４品完成！クリスマスごはんです！！」と題して投稿。作ったのは「フライパンでラザニア」「たまごでかさ増しクリスマスチキン」「２分でリースサラダ」「トップス風ケーキ」で「お酒飲みながら、楽しくおしゃべりしながら１時間以内に作れちゃいます」とオススメした。チョコレートクリームがおいしそう