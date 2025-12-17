新日本プロレスは１７日までに１９日に群馬・Ｇメッセ群馬・展示ホールＣで開幕する「ＲｏａｄｔｏＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」の全対戦カードを発表した。来年１・４東京ドーム大会へ向けた全３戦の短期シリーズは、１９日の群馬大会で開幕し、２１日に栃木・宇都宮、２２日に後楽園ホールで最終戦を迎える。すべての大会で東京ドームで引退する棚橋弘至がメインでシングル対決に挑む。１９日の群馬では、「棚橋弘至ファイナ