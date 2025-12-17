ファジアーノ岡山 柳貴博選手 サッカー・J1のファジアーノ岡山MF・柳貴博選手（28）が契約満了に伴い退団することになりました。 柳選手は2024年シーズンに、J3の琉球からファジアーノに完全移籍で加入。主に右サイドで29試合に出場し、クラブ初のJ1昇格に貢献しました。 今シーズンはJ1で19試合に出場（スタメンは11試合）。第3節のG大阪戦では1ゴール1アシストの活躍を見せ