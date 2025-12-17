シカゴ連銀総裁金利は来年さらに下がるはずだ シカゴ連銀のグールズビー総裁は来年金利はさらに下がるはずだと語った。 米経済は2026年に入っても安定し、かなりまともな水準で維持されると思う。インフレが2%程度まで下がれば、金利はさらに下がると思う。さらなるデータを待つことを優先したため、12月会合では利下げに反対した。