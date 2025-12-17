東京時間10:10現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝55.74（+0.47+0.85%） ベネズエラ問題を受けて時間外で急伸。トランプ大統領がマドォロ政権への制裁を強化している。