東京時間10:10現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21868.00（+98.00+0.45%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4342.40（+10.10+0.23%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で反落も時間外で買い戻しが出ているドル安傾向を意識した動き