海南自由貿易港の重点パークの一つ、三亜中央商務区（ＣＢＤ）。（１１月１日、ドローンから、海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口12月17日】中国の海南自由貿易港は今月18日、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営を開始する。海南自由貿易港建設の「試験田」なる13の重点園区（パーク）は、差異化により特色ある産業クラスターを形成し、同省の経済成長をけん引する重要なエンジンとなっている。重点パー