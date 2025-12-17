USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.845.447.896.40 1MO8.075.216.895.64 3MO8.635.617.426.13 6MO9.085.997.976.69 9MO9.186.208.207.03 1YR9.286.408.407.31 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.567.206.33 1MO7.127.286.10 3MO7.828.266.57