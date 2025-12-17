１６日、第６回中国・ロシアメディアフォーラムの会場。（北京＝新華社記者／張晨霖）【新華社北京12月17日】中国北京市で16日、「中国・ロシアメディア協力の新たな未来を切り開く:共通認識と行動」をテーマにした第6回中国・ロシアメディアフォーラムが開かれた。両国の関係部門およびメディア機関の責任者約140人が出席した。１６日、第６回中国・ロシアメディアフォーラムの出席者ら。（北京＝新華社記者／周汀鷺）１６日、