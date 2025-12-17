福島、山形両県でSNSを通じて知り合った10〜20代の5人の自殺を手伝ったとして、自殺ほう助などの罪に問われた無職岸波弘樹被告（36）は17日、福島地裁郡山支部の初公判で起訴内容をおおむね認め、山形の事件については黙秘した。