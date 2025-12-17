【ワシントン＝淵上隆悠】米誌バニティ・フェアは１６日、米国のスーザン・ワイルズ大統領首席補佐官のインタビュー記事を公開した。トランプ大統領を「アルコール依存症のような性格の持ち主」と語るなど率直な発言が波紋を広げている。ワイルズ氏は、父親がアルコール依存症だった経験から、「依存症の人は飲酒すると気が大きくなる」と指摘し、トランプ氏について「自分にできないことは何もないと考えて行動している」と述