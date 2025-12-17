リコーイメージング株式会社は、レンズ一体型カメラ「RICOH GR IV HDF」を2026年1月16日（金）に発売する。想定価格は18万8,000円前後。日本国内では、リコーイメージングストアおよびGR SPACE TOKYOでの抽選方式による限定販売になるという。 9月に発売した「RICOH GR IV」の派生モデル。高画質、速写性、携帯性といった基本コンセプトと、カメラ本体の基本性能を踏襲しつつHDF（Highlight Diffusion