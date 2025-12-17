TRMS25CBK サンコー株式会社は、15.6型のフルHDモニターを3枚搭載したPC用の拡張モニターを発売した。価格は9万8,000円。記事執筆時点では完売している。 製品名は「映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター（TRMS25CBK）」。使用にはドライバのインストールが必要。複数画面への映像出力は内蔵の映像処理SoC「SM76x」によって実現しており、出力元となるPCのUSBポートに映像