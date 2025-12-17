スーパーマーケットから、焼酎と買い物かごを盗んだ男が警察に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは山形県鮭川村曲川の無職の男（46）です。 警察によりますと男は、11月28日の午後4時40分ごろ、新庄市五日町にあるスーパーから、焼酎1本と買い物かごを盗んだ疑いです。焼酎は販売価格547円、買い物かごは時価200円相当だということです。 通報を受けた警察が調べを進め、男の犯行だとわ