機械受注額の推移内閣府が17日発表した10月の機械受注統計（季節調整値）は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比7.0％増の9929億円だった。プラスは2カ月連続。基調判断は前月の「持ち直しの動きに足踏みがみられる」から「持ち直しの動きがみられる」に上方修正した。業種別では、自動車・同付属品が9.1％増。日米合意を受け、トランプ米政権が9月から日本製の輸入車に対する関税を引き下