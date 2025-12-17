家計の金融資産残高推移日銀が17日発表した2025年7〜9月期の資金循環統計（速報）によると、家計が保有する金融資産の残高は9月末時点で2286兆円となった。1年前と比べて4.9％増加し、過去最大を更新した。株価の上昇や少額投資非課税制度（NISA）の普及を反映した。家計の金融資産の内訳では、株式等が19.3％増の317兆円、投資信託が21.1％増の153兆円だった。現金・預金は0.5％増の1122兆円で全体に占める割合が49.1％となり