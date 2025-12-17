元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が、17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。酔って連絡をしてくる知人との関わり方について「どうしたらいいのか」と悩みを吐露した。中川は「知り合いから真夜中にライン電話がくることがあり…1回も出たことないんだけどおそらく酔っ払ってるからスルーしてると何度もかかってきて…」と困った様子。「ラインでは着信拒否機能がないからブロックするしかなくでもブロックするほど