広島は17日、テイラー・ハーン投手（31）と再契約金50万ドル（約7730万円）、年俸75万ドル（約1億1600万円）プラス出来高払いで再契約に合意したと発表した。来日2年目の今季は55試合に登板して1勝2敗8セーブ、21ホールド、防御率3・35。球団を通じて「再びチームの一員として戻り、日本で最高のファンの前でプレーできる事にとてもエキサイティングな気持ちです。2026年、チームの優勝に貢献できるように自分のベストを尽くし