歌手G−DRAGONが、ファンション・アイコンとして評価された。米国のグローバルファッションライフスタイルマガジン「Hypebeast」が発表した「2025Hypebeast100」に名前を連ねた。同マガジンが毎年、ファッション、ストリートウエア、音楽、アート、デザインなどコンテンポラリーカルチャー全般で、毎年を象徴する影響力のある人物100人を選定するリストで、ジャンルと国籍を超え、文化全般に及ぼした影響力を基準とするもの。G−DR