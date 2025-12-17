【「ビックカメラ IT tower TOKYO 店」（仮称）】 2026年3月14日 オープン予定 場所：IT tower TOKYO 2～4階 「IT tower TOKYO」の外観 ビックカメラは、「ビックカメラ IT tower TOKYO 店」（仮称）を2026年3月14日にオープンする。場所は東京都豊島区西池袋3-28-13 IT tower TOKYOの2階より4階。 新たにオープンする本店舗は、池袋西口の旧池袋マ