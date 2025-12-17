【日本マクドナルド：次なるコラボ予告】 12月17日 公開 日本マクドナルドは12月17日、次なるコラボレーションの予告画像を公式Xにて公開した。 Xでは「ねえ しってる？」という文章とともに、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」シリーズを彷彿とさせる「はい いいえ」の選択画面の画像が投稿されている。マクドナルドは10月にカプコンの対戦格闘ゲーム「ス